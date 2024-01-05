انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-1-2024.. «اعرف وصل كام»

انخفاض كبير شهده الأسمنت في الأسواق المصرية، حسبما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث بلغ سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 5-1-2024 في مصر، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2259 جنيها، بانخفاض وصل لـ23 جنيها في سعر الطن الواحد، حسبما أفادت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 5-1-2024 بالأسواق المصرية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.