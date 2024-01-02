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القبض على موظفين بشركة أسمنت متهمين باختلاس 23 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:31 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
حبس المتهمين

حبس المتهمين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظفين بإحدى شركات الأسمنت، مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23 مليونا و614 ألف جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصي لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقي المبلغ لنفسه، وقيامه بإصدار شيك بنكي للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 

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