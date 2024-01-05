من يحق له استكمال أعمال البناء والتعلية وفقا لقانون التصالح الجديد؟

يتساءل الكثيرون عن هل يُسمح بأعمال البناء والتعلية؟ بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ووفقًا لما قاله مصدر حكومي، إن القانون يستهدف التصالح على مخالفات البناء الموجودة، وتقنين وضعها وفق ضوابط القانون، بينما أعمال البناء والتعلية فتخضع لقانون البناء الموحد في القرى وتوابعها، وفي المدن يتم الخضوع لاشتراطات البناء الجديدة.

استكمال أعمال البناء

وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد، يتيح فرصة استكمال أعمال البناء فقط في ذات الدور، وعلى نفس المساحة الذي شهدت بناء حوائط أو أعمدة وتم التصالح عليها، حيث صرحت المادة 3 أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، التعديل دون دفع أي رسوم، بإضافة التصريح، وذلك باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

يذكر أن تطبيق قانون التصالح الجديد يبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خلال الفترة المقبلة، حيث يتم فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون .