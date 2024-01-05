سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 في مصر، حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات الصباحية، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا في محلات الصاغة، بحسب ما أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، في التحديث الأخير لأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم، في أبرز الأعيرة التي يتابعها قطاع كبير من المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية، سجل 3657 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات، 3200 جنيه للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، 2743 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14، سجل اليوم 2133 جنيها للشراء، وهذا قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية، 25 ألفا و600 جنيه للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وتختلف أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة، وفق أسعار الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية والسبائك.