محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية والمديريات التنفيذية، للعمل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي، لا سيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

رصف الشوارع في مراكز محافظة المنوفية

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع داير الناحية والذي يربط بين قريتي منيل عروس والكوادي بالوحدة المحلية بالبرانية بطول 500 متر، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والانتهاء من أعمال قطع الفرمة بشارع طه حسين تمهيداً لوضع طبقة السن والأساس والذي سيتم رصفه بداية من شارع صلاح الدين وحتى شارع التأمينات بطول 300 متر، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع المدرسة الصناعية بنات بطول 250 مترا، وشارع حضانة الشروق بطول 500 متر، وكذا الانتهاء من تركيب بالوعات الأمطار والبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزيز طبانة بطول 300 متر، وعلى امتداد شارع أحمد غانم بطول 500 متر، فضلاً عن فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفر دنشواي بطول 1350 مترا.

رصف شوارع مركز ومدينة منوف

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال الرصف النهائية لشارع الجندي والبابلي بطول 700 متر وذلك ضمن أعمال رصف وتطوير 7 شوارع بنطاق المدينة وهي «الشوربجي، الجندي، البابلي، محمد فريد، كلية الهندسة، زكريا يوسف، عزبة القشلا»، فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهندسة، شارع محطة الأتوبيس بمنطقة عزبة المحطة.

وفي مركز ومدينة تلا تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع البر الغربي وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير التي تتم بشوارع المدينة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.