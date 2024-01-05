تحرير 2600 محضر تمويني خلال 15 يوما في حملات على أسواق ومخابز المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير 2601 محضر تمويني في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أسبوعين من الحملات التفتيشية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

حملات لضبط أسعار السلع الغذائية بالمنوفية

وأشار المحافظ إلى أن المحاضر التموينية تنوعت بين 1303 محاضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و1298 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، لافتاً أن الحملات أسفرت عن ضبط 8 أطنان أرز و5 أطنان دقيق بلدي مدعم وفاخر، وطن ونصف زيت، و4,5 طن مكرونة، و5,5 طن سكر، و25 طن ملح، و60 طن أسمنت، و2 طن ذرة صفراء، و15 طن سمسم، وطن ونصف بطاطس، و2 طن لانشون، و1140 علبة سجائر مجهولة المصدر.

ضبط مخالفات تموينية في محافظة المنوفية

من جانبه، أوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات مواد غذائية في تلا وقويسنا وشبين الكوم والشهداء والباجور لحيازتها 5.5 طن سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز سياحية وبلدية بمراكز الشهداء ومنوف وشبين الكوم وأشمون بحوزتها 4.5 طن دقيق بلدي مدعم وفاخر مجهول المصدر قبل بيعه بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع مواد غذائية بمركز قويسنا لحيازته 2 طن ذرة، وتحرير 5 محاضر جنح مركز شبين الكوم والباجور وقويسنا وبركة السبع ضد أصحاب مستودعات مواد بناء لحيازتهم كمية وقدرها 60 طن أسمنت، كما تم ضبط 4.5 طن مكرونة متنوعة بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي مراكز تلا وشبين الكوم والباجور، وتحرير محضر ضد صاحب مصنع لصناعة الزيوت والطحينة وضبط 15 طن سمسم، و10 أطنان ملح.

كما تم تحرير محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لحيازتهم 2 طن لانشون و10 طن ملح 1140 علبة سجائر مجهول المصدر، وتحرير محاضر ضد أصحاب مخازن سلع غذائية لحيازتهم طن ونصف طن بطاطس، و8 أطنان أرز دون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بيع مواد غذائية لحيازتهم طن ونصف زيت بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي تلا وقويسنا وشبين الكوم والباجور.