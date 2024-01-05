«شعبة الكوافير»: منتجات فرد الشعر غير الأصلية تسبب السرطان

حذر محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، من وجود مواد غير أصلية لفرد الشعر للرجال والسيدات في الأسواق، أغلبها يحتوي على مواد كيميائية قوية تتسبب في النهاية إلى حدوث أضرار بالغة وسرطانية على الجسم.

الدجوي: منتجات الكرياتين غير الأصلية تحوي مواد كيميائية

وأضاف «الدجوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن مواد فرد الشعر مجهولة المصدر كالبروتين أو الكرياتين وما على شاكلتها تؤدي إلى حدوث مشكلات جمة في الشعر، لما تحويه من مواد فرد قوية، وبنسب غير مضبوطة، تؤدي إلى الإضرار بشعر الرجل أو الفتاة.

وأوضح «الدجوي» أن سياسة الدولة حاليا تعتمد في الأساس على توطين مثل تلك الصناعات وتقليل نسب استيرادها، الأمر الذي أدى إلى التصنيع المحلي لها، لمنع هروب الدولار إلى خارج مصر، وتوفيره لشراء المنتجات الأكثر أهمية للمواطنين.

لفت رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، إلى أن الحرب الدائر رحاها بين فلسطين وإسرائيل، أثرت بنسبة كبيرة على المبيعات الخاصة بمستحضرات التجميل، تزامنًا مع أعياد الكريسماس لهذا العام، مؤكدا أن الإقبال على تلك المستحضرات هذا العام، يعد أقل من سابقيه.