«كزبرة» عن أول تجربة تمثيل في فيلم الحريفة: أنا جامد وبتاع شغل

عبّر مطرب المهرجانات أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، عن سعادته بالمشاركة في أول تجربة تمثيل له من خلال السينما، في فيلم الحريفة الذي انطلق عرضه خلال اليومين الماضيين، خصوصًا أن ذلك الحلم كان يراوده طيلة الوقت.

وأشار الفنان الشاب، خلال لقاءه في برنامج معكم منى الشاذلي، والذي يعرض على شاشة قناة ON TV، إلى أن اختياره للمشاركة في فيلم الحريفة، جاء من قبل المنتج طارق الجنايني، فضلًا عن أنّه كان مرشحًا لتجسيد شخصية ما بالفيلم، إلا أنه بعد قيامه بتجربة الأداء الأولى، قرر المخرج إسناد دور آخر له.

فيلم الحريفة قريب للناس

واستطرد بقوله: «أنا وافقت فورًا، كنت مبسوط بالتمثيل وأتمنى أمثل خصوصًا وأن أول فيلم لي يكون من الشارع وقريبًا للناس، ولم أكن أعرف شيئًا عن الشباب الموجودين بالفيلم، وكان أول من تعرفت عليه الفنان أحمد غزي خصوصًا وأنا أقدم شخصية ذراعه الأيمن بالفيلم، واعتقدت أنه من الإنتاج ولذلك استعرضت نفسي أمامه وقولت له أنا جامد وبتاع شغل وشاطر في التمثيل».

كزبرة عن زميله أحمد غزي: افتكرته دجال

وحكى عن واقعة طريفة جمعته مع «غزي» الذي كان غامضًا وغير مفهوم بالنسبة له، لا سيما أن الأخير يعيش في جلسة تأمل قبل التصوير داخل مكان مظلم لا ينيره سوى الشموع؛ للحصول على الهدوء اللازم «افتكرته دجال».

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، وأحمد غزي، وأحمد خالد الشهير بـ«كزبرة»، وخالد الذهبي، وبيومي فؤاد، ولأول مرة أحمد حسام ميدو، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.