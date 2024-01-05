فيلم «الحريفة» يحقق المركز الرابع في إيرادات شباك التذاكر أمس

واصل فيلم «الحريفة» المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، في ثاني أيام عرضه، أمس الخميس، وجاء في المركز الرابع وفقا لما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

«الحريفة» في المركز الرابع

وأوضح «الدفراوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم الحريفة جاء في المركز الرابع، في ثاني أيام عرضه أمس؛ إذ حقق إيرادات بلغت 341 ألف جنيه فقط لا غير.

يذكر أن فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وأحمد حسام ميدو وخالد الذهبي، وسليم الترك وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أفلام أخرى تنافس في دور العرض السينمائية

وبجانب «الحريفة»، تنافس عدد من الأفلام في دور العرض السينمائية، من بينها «أبو نسب» لمحمد إمام، و«الإسكندراني» لأحمد العوضي، و«شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل.