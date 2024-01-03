اسمه على تتر البداية.. صناع فيلم «الحريفة» يهدونه لروح هيثم أحمد زكي

حرص صناع فيلم «الحريفة» على إهداء العمل لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إذ كتبوا اسمه في تتر البداية، في لفتة إنسانية منهم.

وأقيم العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، منذ قليل بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطاله، أبرزهم نور النبوي، خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، أحمد غزي، كزبرة، المنتج طارق الجنايني، المخرج روؤف السيد، والمؤلف إياد صالح، الكابتن أحمد حسام ميدو، الكابتن عبد الستار صبري.

حرص الفنان خالد النبوي، على دعم نجله نور، في أولى بطولاته بالسينما، وحضر معه العرض الخاص لفيلم «الحريفة».