مدير بطولة أفريقيا لليد: صالات استاد القاهرة جاهزة لاستضافة المباريات

قال عاصم السعدني مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد، إنَّه جار الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد في القاهرة، الممؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024: «ليست المرة الأولى التي نستضيف فيها بطولات رياضية إقليمية وعالمية».

أضاف «السعدني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبه ماهر، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ مصر بالفعل نجحت في تنظيم حدث رياضي بارز عام 2021، وهو بطولة العالم لكرة اليد، وكذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، وفي 2024 نستضيف البطولة للمرة الثانية على التوالي، التي تنطلق 17 يناير الجاري.

وتابع مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد: «تقام مباريات بطولة كرة اليد، بالصالات الرئيسية لمجمع استاد القاهرة الدولي، رقم واحد واثنين، لاتساع المدرجات لـ16 ألف متفرج».

أكد أنَّ هناك ما يزيد على 13 محترفا مصريا في كرة اليد حول العالم، وانفتاحنا مؤخراً على المدرسة الأوروبية في اللعبة، لافتاً إلى الجهود المبذولة في برامج التأهيل والإعداد للاعبين في الداخل والتي لا ترتبط بالبطولات فقط، بل تكون طوال العام.