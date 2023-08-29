«أطفال مصر العباقرة» يحقق المركز الثاني في بطولة العالم للروبوت بأمريكا

حقق فريق «أطفال مصر العباقرة»، المركز الثاني عالميا في بطولة العالم للروبوت، التي أقيمت في 19 أغسطس 2023 بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بمشاركة 15 دولة، منها أمريكا والصين والهند واليابان وكوريا.

وقالت الدكتورة شيرين مجدي، لـ«الوطن» إن البعثة المصرية، الممثلة بفريق أطفال مصر العباقرة (genius academy) عاد إلى أرض الوطن، أمس الاثنين، بعد تمثيله مصر في مسابقة Robotourney ، التي حقق فيها المركز الثاني عالميا، متفوقا على 15 دولة من أهم دول العالم في مجال الروبوت.

أطفالنا الأذكى عالميا

وأضافت: «أثبتنا على أرض الواقع أن الطفل المصري لديه من الذكاء ما يميزه عن معظم أطفال دول العالم المتقدم، وقد سبق وحققنا المركز الأول في مسابقة الروبوت بالمغرب ودبي، وأمامنا مسابقة أخرى بالولايات المتحدة في فبراير القادم، وسنحقق مركزا متقدما لأن الفريق يزداد خبرة بالمشاركات الدولية».

أبطال مصر

وأشارت شيرين مجدي، مدربة الفريق المصري، أن 5 أطفال من عباقرة الإسكندرية هم من حققوا هذا الإنجاز من فريق genius academy لتمثيل مصر بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالمسابقة «أبطالي دائما متألقين ومتميزين داخل مصر وخارجها وهم إياد حمادة محمد وعلى محمد علي بدران السجيني ومصطفى محمد مصطفى وعبدالله مصطفي فتحي وطارق وائل شحاتة إبراهيم».