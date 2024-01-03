انطلاق بطولة كأس العالم للقوة البدنية في شرم الشيخ فبراير المقبل

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوة، وذلك للبحث والتنسيق بشأن اقتراب إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في الفترة من 3 إلى 9 فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة 40 دولة تنافس في هذه البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الثانية على التوالي.

الترويج السياحي لشرم الشيخ

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لإقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية على أرض شرم الشيخ، ووجه بتوفير كل سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى يليق باسم مصر، وضرورة الاستفادة منها للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام.

وحضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وبعض أعضاء الاتحاد المصرى للقوة.