هل تغرق الإسكندرية خلال سنوات؟.. «البيئة» تكشف مفاجآت

مخاوف كبرى انتابت أبناء الإسكندرية نتيجة تكرار الحديث عن غرق المدينة الساحلية بسبب التغيرات المناخية والتي يجعلها معرضة إلى مخاطر موجات تسونامي، وهو ما تبعه اتخاذ إجراءات من الدولة المصرية من خلال تشكيل لجنة لمجابهة مخاطر موجات تسونامي، ووضع خطط للتعامل معها.

وبرزت أولى خطط اللجنة في رصد الأماكن الأكثر عرضة لخطر التسونامي، بهدف وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

منظومة إنذار مبكر لإنقاذ الإسكندرية من الغرق

كما أشارت اللجنة في تقرير اجتماعها الأول إلى العمل على آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، من خلال طرق الإبلاغ والتحذير على كافة المستويات الاستراتيجية والتنفيذية.

وأكدت إدارة اللجنة قيامها في الوقت الراهن بدراسة ومناقشة وإعداد خطط الاستعداد لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية.

البيئة: احتمالية غرق الإسكندرية ضعيفة

من جهته أكد الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، أن ما يتردد عن غرق الإسكندرية بموجات تسونامي يعد احتمالية ضعيفة للغاية، إلا أن الدولة المصرية تتخذ كافة الإجراءات الممكنة تحسبا لحدوث أي شيء وذلك لحماية المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم في الوقت الراهن هو وضع برامج لتوعية للمواطنين، بالإضافة إلى خطة شاملة للتعامل مع موجات التسونامي في حال حدوثها، لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية.

الإسكندرية تعرضت مرتين إلى تسونامي.. فما الفرق هذه المرة؟

وأكد أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق بسبب موجات التسونامي خلال عامي 365 و1303م، وذلك على إثر الزلازل المدمرة التي حدثت بالبحر المتوسط خلال تلك الأعوام، وبالفعل تأثرت المدينة وغرقت بعض الأجزاء منها، حيث لم يكن من الشائع تنفيذ مشروعات أو أعمال حماية بحرية في ذلك الوقت.

البيئة: الدولة المصرية أطلقت مشروعات كبرى لحماية السواحل

وطمأن «رياض» أهالي الإسكندرية، نافيا ما يتردد من شائعات أو تهويل حول غرق الإسكندرية، مؤكداً أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المشروعات الكبرى لحماية السواحل، بالإضافة إلى العمل بكافة الخطط العلمية للتعامل مع أي خطر حال حدوثه.