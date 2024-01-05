انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8%.. 2 مليون و44 ألف مولود في 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس جهود مواجهة الزيادة السكانية.

قاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن عدد سكان مصر -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

2 مليون و44 ألف مولود في 2023

أشار إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

المحافظات الأقل في معدلات للمواليد

أضاف «عبد الغفار» أنه وفقا للإحصاءات المشار إليها، فإن أعداد المواليد في عام 2023، بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميا، بمعدل 233 مولودا في الساعة، مشيرا إلى أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.