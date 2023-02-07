المقرر السابق لـ «القومي للسكان»: نستهدف المساواة بين عدد المواليد والوفيات

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إنّ مصر تسعى إلى خلق توازن بين عدد المواليد والوفيات حتى يحدث استقرارا سكانيا، لافتا إطلاق استراتيجية في عام 2008، قُدر من خلالها الوصول إلى المعدل المتوسط هو طفلين لكل أسرة، وبذلك المعدل يتساوى عدد المواليد مع الوفيات، مشيرًا إلى أن معدل الإنجاب كان 3.5 في 2014، أي أن كل 10 سيدات في مصر ينجبن 35 طفلا، وهذا المعدل يعني متوسط عدد الأطفال الذي تنجبه السيدة طوال حياتها، موضحًا أننا نعمل على الوصول إلى إنجاب 20 طفلا من كل 10 سيدات.

تحقيق استراتيجية «مبارك» عام 2015

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه كان من المفترض تحقيق استراتيجية 2008، ولكن اختفت معالم كثيرة لتلك الخطة بعد أحداث يناير، لذلك بدأنا بالعمل على خطة جديدة كالتي أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وكانت تشير خطة «محلب» إلى الوصول لنفس المعدل سالف الذكر بحلول عام 2030.

معدل الاستقرار السكاني

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن الوصول لمعدل الاستقرار السكاني ليس سهلًا، فهناك دول وصلت لمعدل الاستقرار بعد 40 عاما، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية هي النقطة الفاصلة لجعل المواطن يشعر بتحسن الأحوال المعيشية في مختلف الخدمات، موضحًا أنه من الضروري وجود سيطرة على الكثافة السكانية مع جهود التنمية.