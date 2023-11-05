تطوير تسجيل المواليد والوفيات واستخراج تصاريح الدفن المميكنة بالشرقية

قامت الفرق الطبية بمكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، ببدء تفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلاً من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

تسجيل 131 مولودا جديدا ضمن منظومة ميكنة المواليد

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، بأن مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية قامت منذ صباح اليوم الأحد وحتى الآن بتسجيل 131 مولود جديد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، هذا بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة.

بناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمه للمعرفة والابتكار، بما يساهم في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وبعد تفعيل أيضاً ميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة الشرقية، وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظة الشرقية، وعلى مستوى الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية.