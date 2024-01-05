استعدادا لبدء عرضه.. 18 يناير إطلاق الفيديو الدعائي لفيلم «مقسوم»

أطلقت شركتا «بلو برنت» و«سينرجي» البرومو الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على منصّات التواصل الاجتماعي، استعدادًا لطرحه في السينمات بداية من 18 يناير، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب، ومحمد ممدوح، وثراء جبيل، وهاني خليفة.

طرح برومو فيلم مقسوم

ومن المقرر طرح فيلم مقسوم بدور العرض السينمائية، خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، بعدما كوّنت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية.