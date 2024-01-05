تحذير للمسافرين إلى الإسكندرية في إجازة عيد الميلاد.. تجنب القيادة خلال 5 ساعات

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المسافرين منها وإليها خلال إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد المقبل بالتحديد مع فجر ذلك اليوم عقب الانتهاء من قداس ليلة العيد الذي ينتهي منتصف ليلة السبت، حيث تكثر عملية السفر في ذلك التوقيت للاستمتاع بالعيد، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق لمدة تصل لـ5 ساعات.

مواعيد تجنب السفر خلالها في إجازة عيد الميلاد

وجرى التحذير من السفر خلال الفترة من 4 فجرا حتى 9 صباحا، لمدة 5 ساعات، بسبب الشبورة، ما يعني أن التنقل يجب أن يكون بعد قداس ليلة عيد الميلاد المجيد مباشرةً خلال منتصف الليل للوصول قبل الرابعة فجرا أو السفر بعد التاسعة صباحا.

طقس الإسكندرية في عيد الميلاد المجيد

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية توافد أعداد كبيرة إليها خلال إجازة عيد الميلاد المجيد نتيجة لطقسها المميز في تلك الفترة، في ظل غياب الأمطار واعتدال درجة الحرارة نهارا التي تسجل 22 درجة مئوية، ما يسهل حركة المواطنين أثناء التنزه خلال إجازة العيد.