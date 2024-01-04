طقس الإسكندرية غدا في «الويك إند».. أجواء ساحرة بدون أمطار 

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن تفاصيل طقس الإسكندرية غدا مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع «الويك اند»، إذ تكثر رحلات اليوم الواحد للمدينة الساحلية ما يجعل المواطنين في الإسكندرية وخارجها يهتمون بتوقعات الطقس لذلك اليوم، وهو ما حمل بشرى سارة لهم.

وبحسب تقرير غرفة عمليات المحافظة، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد أجواءً شتوية مُميزة في ظل غياب الأمطار إلا أن التحذير الأبرز جاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة وزيادة برودة الجو.

أبرد أيام شتاء الإسكندرية 2024

ويشهد طقس الإسكندرية غدا، تسجيل درجة الحرارة العظمى 21 مع غياب سقوط الأمطار ما يُسهل حركة المواطنين، إلا أن الأمر يزداد سوءا ليلا نتيجة انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية، وهو أقل معدل خلال شتاء العام ما يجعل أبرد أيام شتاء 2024 حتى الوقت الراهن.

وتزداد نسبة الشعور بالبرودة وقتها نتيجة سرعة الرياح التي 28 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات ما يتبعه نصائح بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة للتعامل الأمثل مع طقس الإسكندرية.