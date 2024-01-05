ضبط كميات كبير من السكر والزيت قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طن سكر و1200 زجاجة زيت مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء في نطاق مركز أولا صقر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملا تموينية مكبرة

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم شن حملة تموينية من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة، إلى قرية الصوفية، وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة داخل أحد المخازن وذلك بغرض احتكارها والاتجار بها في السوق السوداء.

ضبط سكر وزيت قبل بيع في السوق السوداء

وأضافت أن الحملة تمكنت من ضبط 1000 كيلو جرام سكر مدعم و100 كرتونة زيت بإجمالي 1200 زجاجة زنة الواحدة 800 جرام، و5580 كيس مكرونة زنة الواحد 400 جرام و40 كيلو جرام شاي و480 كيس قهوة سريعة التحضير و15 كرتونة صابون بإجمالي 360 وحدة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر جنح أولاد صقر رقم 15673 لعام 2023، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.