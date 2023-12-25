ضبط سكر وأرز وسجائر مهربة في حملة تموينية بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في حملة تموينية مكبرة من ضبط كميات كبيرة من سلع الأرز والسكر وسجائر مهربة، وذلك بغرض البيع إلى المواطنين بقصد الاحتكار.

قال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور الوزير طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري وجشع التجار، جرى تشكيل حملة تموينية بدائرة مدينة أول المحلة الكبرى.

سجائر مهربة

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر جنحة ضد أحد محلات السجائر بناحية أول المحلة، بتهمة حيازة سجائر مهربة ومسرطنة وغير خالصة الضرائب، بغرض بيعها لجمهور المواطنين، بإجمالي عدد 300 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

ضبط سكر وأرز

ونجحت الحملة في ضبط كمية من السكر الحر تقدر بعدد 200 كيلو جرام مجهولة المصدر، دون أي مستندات تفيد مصدرها بداخل أحد المحلات؛ لبيع المواد الغذائية بناحية أول المحلة، إلى جانب ضبط عدد 10 شكائر أرز مصري معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك، بإجمالي وزن 250 كيلو جرام داخل سوبر ماركت، و150 كيلو جرام أرز، بناحية أول المحلة بالمخالفة للقرار الوزاري 67 لسنة 2017، كما جرى عمل 4 محاضر عدم إعلان، و3 شهادة صحية، وتحرير محاضر جنح بالمخالفات وجار المتابعة والعرض على النيابة العامه لاتخاذ اللازم.