ضبط سكر مجهول المصدر وتحرير 30 محضرا في حملة تموينية بالبحيرة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 30 محضرا تموينيا.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود عن ضبط 12 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محلات جزارة لعرضها لحوما مكشوفة وعرضة للتلوث.

كما تم تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان من الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وفي حملات مماثلة بمركزي شبراخيت والرحمانية تم ضبط 30 جوال نترات مدعمة محظور تداولها خارج المنافذ، و5 أطنان محسن زراعي مجهول المصدر، إضافة إلى ضبط 32 كيلو جرام سكر مجهول المصدر، وتم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركزي كفر الدوار وإدكو تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبز تصرف في 7 جوالات دقيق بلدي مدعم، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و5 محلات جزارة لعرضها لحوما مكشوفة.