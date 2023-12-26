رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ضبط سكر مجهول المصدر وتحرير 30 محضرا في حملة تموينية بالبحيرة (صور)

كتب:

إحسان شعبان
11:27 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
حملات تموينية بالبحيرة

حملات تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 30 محضرا تموينيا. 

حملة تموينية في البحيرة 

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود عن ضبط  12 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محلات جزارة لعرضها لحوما مكشوفة وعرضة للتلوث.

كما تم  تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان من الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وفي حملات مماثلة بمركزي شبراخيت والرحمانية تم ضبط 30 جوال نترات مدعمة محظور تداولها خارج المنافذ، و5 أطنان محسن زراعي مجهول المصدر، إضافة إلى ضبط 32 كيلو جرام سكر مجهول المصدر، وتم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركزي كفر الدوار وإدكو تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبز تصرف في 7 جوالات دقيق بلدي مدعم، و4 مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و5 محلات جزارة لعرضها لحوما مكشوفة.

اقرأ المزيد:

«صحة البحيرة» تنظم برنامجا إداريا للعاملين في المستشفيات

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية في البحيرة

«أوقاف البحيرة»: استلام 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها

إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)
بقلم إحسان شعبان