مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 13 دولة أوروبية للاحتفال بعيد الميلاد

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 124 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية تقل ما يقرب من 25 ألف سائح أجنبي، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد بشواطئ مرسى علم.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 124 رحلة على مدار الأسبوع المقبل، تقل 25 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد.

وصول سياح من 13 دولة أوروبية

وكشف عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح من 13 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا وسلوفاكيا وليتوانيا وفرنسا.

أعياد الميلاد المجيد في مرسى علم

كما أكد رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد بمشاركة آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسى علم الذين حرصوا على قضاء إجازة أعياد الميلاد المجيد بالمدينة.