قائمة المدن الباردة والدافئة بالمحافظات اليوم.. العظمى في مرسى علم 25 درجة

شهدت محافظات مصر منخفضا جويا أدى لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على مختلف المناطق في الجمهورية، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، الذي كشف عن أكثر المدن برودة وأكثرها دفئا اليوم الجمعة.

المدن الأكثر برودة اليوم

جاءت درجات الحرارة في المدن الأكثر برودة على مستوى الجمهورية ليوم الجمعة 29 ديسمبر كالتالي:

- سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 5 والعظمى 15 درجة.

- نخل الصغرى 8 درجات والعظمى 21 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 8 درجات والعظمى 25.

المدن الأكثر دفئا اليوم

وبحسب درجات الحرارة العظمى التي تضمنها بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن المدن الأكثر دفئاً الجمعة 29 ديسمبر، جاءت كالتالي:

- مرسى علم العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- أبور رماد العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة.

- شلاتين العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

- الأقصر العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

- أسوان العظمى 25 والصغرى 12 درجة.

- المنيا العظمى 22 درجة و10 درجات للصغرى.

- أسيوط العظمى 22 درجة و10 درجات للصغرى.

- سوهاج العظمى 22 درجة و11 درجة للصغرى.

- بني سويف العظمى 23 درجة و11 درجة للصغرى.

السيطرة على الأمطار

وأكدت غرف العمليات بالمحافظات، أنه جرى التعامل بشكل فوري وسريع مع سقوط الأمطار من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، إذ جرى شفط مياه الأمطار في الشوارع والميادين.

تعطيل الدراسة في بعض المحافظات

وأصدرت بعض مديريات التربية والتعليم قرارات بتعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات العملي لمختلف صفوف النقل الإعدادي والثانوي، بهدف حماية الطلاب في مختلف المحافظات.