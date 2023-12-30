مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح للاحتفال برأس السنة اليوم

كشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي وصول 41 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم السبت تقل ما يقرب من 8 آلاف سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح

وأشار رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 41 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم للاحتفال برأس السنة واعياد الميلاد المجيد.

وصول رحلات من 8 دول اوروبية

وأوضح أن رحلات الطيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وليتوانيا وبلجيكا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وأن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

احتفالات رأس السنة الميلادية

لفت إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من دول أوروبا لقضاء احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، موضحاً ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95%.