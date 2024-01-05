لهذا السبب.. استثناء محافظتين من تخفيف أحمال الكهرباء

استثنى قرار مجلس الوزراء بتخفيف أحمال الكهرباء، محافظتين من خطة التخفيف الدورية المطبقة على مستوى المحافظات، حيث لم يصدر جدول لتخفيف الأحمال بهما، لانخفاض معدل استهلاك الكهرباء.

استثناء محافظات من خريطة قطع الكهرباء الجديدة

واستثنى القرار الصادر بتخفيف أحمال الكهرباء، محافظة جنوب سيناء وتشمل مدن شرم الشيخ والطور وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ودهب ورأس سدر ونويبع وطابا، ومحافظة البحر الأحمر وتشمل مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم والقصير وحلايب وشلاتين، نظرا لكونهما محافظات سياحية من الدرجة الأولى ولانخفاض استخدام الكهرباء فيهما.

محافظات خارج خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة 2024

وشمل قرار مجلس الوزراء بالمواعيد الجديدة لقطع الكهرباء، ضغط مدة انقطاع التيار لتكون في الفترة الصباحية فقط، بداية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، لارتباط الطلاب بتلك الفترة من العام بالامتحانات.

وأعلنت شركات الكهرباء في كل محافظة على مستوى الجمهورية، جدولا دوريا مقسما إلى مجموعات لتوقيتات فصل مغذيات الكهرباء بها، ما بين ساعة إلى ساعتين وفقا لكل منطقة، ليتم فصل التيار الكهربائي للمغذيات بالمنطقة الواحدة بالتوازي، بينما يتم التبادل بين مناطق المغذي الواحد بمواعيد قطع الكهرباء بمعدل ساعة أو ساعتين.