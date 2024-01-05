يقاوم الخلايا السرطانية والزهايمر.. فوائد مذهلة لزيت الزيتون؟

يعتبر الزيتون من الأشجار المباركة، التي ذكرت في القرآن الكريم، وهي تعالج العديد من الأمراض، وأبرز مشتقات نبات الزيتون، هو زيت الزيتون، الذي يحافظ على الذاكرة، ويقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر، حيث أثبتت دراسة أمريكية، أجريت على 90 ألف شخص يتناولون أكثر من نصف ملعقة زيت الزيتون يوميًا، أنهم أقل عرضة للوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 %.

الحماية من الخرف

وتعليقًا على الدراسة، أكدت كوني ديكمان، مستشارة التغذية في مستشفى سانت لويس لـ وكالة «يو بي آي» للأنباء، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تتوافر بزيت الزيتون، تفيد في حالات الالتهابات، وأن اتباع نظام غذائي يحتوي على زيت الزيتون، يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ونوبات القلب، كما يفيد كثيرًا صحة الدماغ والحماية من الإصابة بالخرف.

وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن زيت الزيتون يفيد كثيرًا في الوقاية من أمراض القلب لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية التي تخفض نسب الكوليسترول في الدم، ويحسن بطانة الأوعية الدموية، كما يساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم.

مقاومة الخلايا السرطانية

وأضافت جاد الحق في تصريح لـ«الوطن»، أن احتواء زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، وغيرها من المركبات والعناصر المهمة تقاوم الخلايا السرطانية، ويساهم في مكافحة الشيخوخة المبكرة، كما تساعد الدهون الموجودة في زيت الزيتون على استقرار مستويات السكر في الدم، وتنظيم الأنسولين من خلال تعزيز الشعور بالشبع، ومنع الرغبة الشديدة في تناول السكريات.