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القبض على ميكانيكي وعاطل بتهمة تصنيع الأسلحة في الفيوم وأسيوط

كتب:

محمد بركات
01:56 م | الجمعة 05 يناير 2024
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بمُشاركة مديريتي أمن الفيوم وأسيوط، عن ضبط (ميكانيكي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلي– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).

كما جرى ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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