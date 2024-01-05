أماكن منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة في المحافظات

تضخ مختلف مديريات التموين والطب البيطري في المحافظات كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ25% ليكون سعر الكيلو في متوسط 220 جنيها الكيلو.

منافذ بيع اللحوم بالمحافظات

ففي محافظة المنوفية بلغ سعر كيلو اللحوم البلدية الصغيرة 275 جنيها بدلا من 340 جنيها، في منافذ التموين وأمان ومنافذ الطب البيطري.

وفي محافظة الدقهلية بلغت من 15% إلى 25% و30% في اللحوم، إذ بلغ سعر اللحوم 220 جنيها في أماكن كالآتي:

- منافذ بيع السلع الغذائية في الدقهلية.

- منافذ أمان التي بلغ عددها نحو 14 منفذًا داخل محافظة الدقهلية جرى توزيعها.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- منافذ البيع الدائم التي جري إطلاقها في محافظة الدقهلية.

في محافظة الشرقية جاءت أسعار اللحوم كالآتي:

كيلو لحم بلدي عجالي 230 جنيهًا.

كيلو لحم ضأن بلدي 250 جنيهًا.

كيلو لحم مفروم عجالي 190 جنيهًا.

كيلو كبدة عجالي 230 جنيهًا.

كيلو كبدة ضأن بلدي 250 جنيهًا.

كيلو دهن 50 جنيهًا.

وتتواجد المنافذ في خلف ديوان المحافظة وخلف قصر الثقافة بالزقازيق ضمن مبادرة محافظة الشرقية لبيع اللحوم البلدي الطازجة.

أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة في الغربية

في محافظة الغربية أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة، داخل محافظة الغربية، هي:

- حي أول طنطا 3 منافذ

- منفذ حي ثان طنطا به منفذان

- منفذ واحد بمركز طنطا، كائن بمنطقة سبرباي.

- منفذين بحي أول المحلة.

- منفذان في حي ثان المحلة، في:- منفذ بمركز المحلة الكبرى، في قرية محلة أبو علي، على طريق «المحلة- المنصورة».

- منفذ واحد بمدينة بسيون، في شارع 23 يوليو على كوبري البربخ.

- منفذ واحد بمدينة السنطة، بشارع الجيش بميدان المنشاوي.

- منفذان بمدينة كفر الزيات، كالتالي:

- منفذان بمدينة زفتي، هما:

- منفذ «فرحة العيد» بشارع الجيش القبلي.

- منفذ أمام موقف المحلة بزفتى.

- منفذ واحد بمدينة قطور، أمام مجلس المدينة.

- 4 منافذ بمدينة سمنود، في:

- منفذ ميدان النحاس.

- منفذ أمام مجلس المدينة القديم.

- منفذ أمام مجلس المدينة الجديد.

في محافظة الإسكندرية جاءت أسعار اللحوم كالآتي:

- المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب.

- المنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين بالقليوبية

في محافظة القليوبية، بلغ السعر من 160 جنيها للحوم المجمدة، وتصل لـ240 جنيها في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي تشرف عليها الوزارة تشمل:

- 84 مجمعا استهلاكيا على مستوى المحافظة تُغطي كل المدن والمراكز والأحياء، وتتبع وزارة التموين، ويبلغ السعر 160 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة، و195 جنيها للطازج.

- منفذان لوزارة الزراعة على مستوى المحافظة، بسعر 160جنيها للكيلو المجمد تشرف عليها مديرية التموين.

- 3 شوادر، بإشراف مديرية التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية وحزب مستقبل وطن بالقليوبية في بنها وشبرا وشبين القناطر، وتوفر كيلو اللحوم بسعر 220 إلى 240 جنيها، في إطار معارض السلع المخفضة بالقرية والمدن لتوفير السلع بتخفيضات نسبتها تصل إلى 30%.

في محافظة المنيا في مركز مطاي، 8 منافذ لبيع للحوم البلدية بسعر 260 جنيها للكيلو في قرى: حلوه، بردنوها، أبوان، أبو عزيز.

وفي ديرمواس، 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وتوزعت هذه المنافذ على 2 منفذ في المدينة، ومنفذ واحد في كل وحدة محلية قروية، و منفذين بقريتي أبو جرج والقيسوفي مركز بني مزار، ومنفذين بقريتي أبو جرج والقيس لطرح اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو.

منفذ بيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بأسوان

في محافظة أسوان في الآتي

- منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر النوبة في أسوان بجوار نقابة المعلمين

- التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة أسوان في حديقة الشيراتون بوسط المدينة

- منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة دراو بجوار مخازن شركة المصرية

- منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة كوم أمبو يقع أمام قصر ثقافة كوم أمبو

- منفذ لبيع اللحوم التشادية بمعرض أهلا رمضان بمدينة إدفو يقع بجوار موقف الرمادي غرب إدفو بمحافظة أسوان.

وفي قنا في مختلف المنافذ في الشركة المصرية في منطقة الشؤون، منفذ بجوار بنك القاهرة، منفذ بجوار البنك الزراعي في حي المصالح.

وفي محافظة دمياط جاءت المنافذ كالآتي:

- استهلاكي دمياط (دمياط شارع الشرباصي)

- أسماك المظلوم (دمياط مساكن المظلوم)

- دلتا دمياط القديمة (من ميدان الشهابية)

- دلتا فارسكور (فارسكور بجوار الإدارة التعليمية)

- استهلاكي فارسكور (فارسكور بجوار مركز الشرطة)

- دلتا دمياط الجديدة (دمياط الجديدة المجاورة الأول

- أسماك كفر سليمان (كفر سليمان جمعية تنمية المجتمع)

- أسماك ميت أبو غالب (ميت أبو غالب – منزل ورثة محمد البرعي)