استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. «اعرف وصل لكام»

استقرار كبير شهده سعر الذهب والمشغولات الذهبية، في مصر، منذ بداية اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 3200 جنيه في محلات الصاغة، حسبما أعلنت بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 3200 جنيه، قبل إضافة سعر الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3657 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 2743 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2133 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 25 ألفا و600 جنيه، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.