خالد يوسف وأبطال «الإسكندراني» يفتتحون الفيلم في الإسكندرية

يحتفل الفنان أحمد العوضي، بعرض فيلم «الإسكندراني»، الذي يلعب بطولته، اليوم في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه أمس، في دور العرض المصرية.

أحمد العوضي يحتفل بـ«الإسكندراني»

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم «الإسكندراني»، في سينما فوكس، في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع الفيلم في سينما سان ستيفانو.

جدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه بالأمس، وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع أمس، في سينما مول سيتي ستارز.

قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد، وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعصام السقا، من إخراج خالد يوسف، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.