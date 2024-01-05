رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تحرير عدد من المخالفات المرورية في حملات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:09 م | الجمعة 05 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 66864 مخالفة مرورية متنوعة، كالتالي:

578 مخالفة السير بدون تراخيص.

70 دراجة نارية مخالفة.

14475 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

24 موقف عشوائي مخالف.

1409 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

10 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تكثف جهودها للتوعية بمخاطر المخدرات بين طلبة المدارس

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات

4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية.. اعرف التفاصيل
بقلم محمد بركات