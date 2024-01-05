تحرير عدد من المخالفات المرورية في حملات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 66864 مخالفة مرورية متنوعة، كالتالي:

578 مخالفة السير بدون تراخيص.

70 دراجة نارية مخالفة.

14475 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

24 موقف عشوائي مخالف.

1409 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

10 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.