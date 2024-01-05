افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه بالبحيرة

شهد مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة إجمالية 6 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك في التيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها ما يلي:

- مسجد حويج بقرية قافلة على مساحة 230 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد محمد أفندي بقرية بطورس على مساحة 300 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الزيات بقرية زاوية نعيم على مساحة 226 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل»، موضحة أن من أجلّ نعم الله على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان

إشادة بالجهود في بناء المساجد

ومن جهتها أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة.