افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 7 ملايين و79 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وشبراخيت، بتكلفة إجمالية 7 ملايين و79 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد على النحو الآتي:

- مسجد حمد دومين في إدكو على مساحة 250 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية مليون و579 ألف جنيه.

- مسجد كدوة شمس الدين في سيدي غازي بكفر الدوار على مساحة 282 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد 6 أكتوبر في قرية عوض سمك بحوش عيسى على مساحة 121 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الغربي في محلة قيس بشبراخيت على مساحة 700 متر مربع بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

عنوان خطبة الجمعة

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»، وتضمنت الحديث عن حرمة الاعتداء على أي منها، حيث نهى ديننا الحنيف عن أكل أموال الناس بالباطل.