محافظ الدقهلية يحيل 150 محضرا تموينيا للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة عدد من المحاضر إلى النيابة العامة الناتجة عن حملات تموينية متنوعة في 9 مراكز بنطاق المحافظة، وبلغ عددها 150 محضرا.

حملات تموينية بالدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأشار إلى أن الحملات جاءت في محافظة الدقهلية بمراكز ومدن بني عبيد وجمصة ونبروه والمنصورة والسنبلاوين وتمي اللأمديد والمنزلة وميت غمر وشربين.

ضبط مخالفات تموينية في الدقلهية

وأشار إلى أن المخالفات التي تم ضبطها شملت ما يلي:

- محاضر مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

- محاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية.

- محاضر استخدام أسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها.