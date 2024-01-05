طقوس احتفالات الأقباط بعيد الميلاد في الدقهلية.. «زيارات عائلية ورحلات تنزه»

يستعد الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في محافظة الدقهلية، بطقوس مميزة، بينها تعليق الزينة والإنارة في منازلهم، وشراء ملابس العيد، وتحضير مأكولات متنوعة تدخل الفرحة على نفوس الجميع.

احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد في الدقهلية

تقول ماريانا بولس، مواطنة بالدقهلية، خلال حديثها لـ«الوطن»، «بنستنى اليوم دا من السنة للسنة، وبنشتري ملابس العيد ليا ولزوجي وللأطفال، وبنحتفل باليوم دا ونفضل سهرانين لحد الصبح، وبناكل المكرونة البشاميل والبط والفراخ في اليوم دا، وبعدها نروح أي حديقة أو نسافر لدمياط الجديدة».

وتابع بولا بيتر، مواطن بالدقهلية، نتناول الدجاج واللحوم بأنواعها في العيد بعد انتهاء الصوم، ومن طقوسنا نذهب لزيارة أقاربنا ونقدم التهنئة لبعضنا، كما نقوم بتوزيع الشيكولاتات على الأقارب والجيران وبعدها نزور المقابر، ومن الأساسيات في الزينة هي وضع شجرة الكريسماس وبابا نويل في المنزل لإعطاء بهجة وأمل وتفاؤل بالسنة الجديدة.

رفع حالة الطوارئ في الحدائق والمتنزهات بالدقهلية

وأكد إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، شدد على رفع حالة الطوارئ في الحدائق والمتنزهات والاطمئنان بشكل مستمر على سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار وتنظيف الشوارع وكنس الحدائق وتقليمها وتذليل العقبات أمام الزوار وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، برفع كفاءة الحدائق وتنظيفها وزراعة أشجار الزينة المختلفة أرجاء المحافظة وتحديدا الشوارع الرئيسية في مدينة المنصورة والمتابعة من خلال غرفة العلميات الرئيسية على الكنائس استعدادا لتأدية صلاة القداس، بالتنسيق مع مديرية الأمن والقطاعات الأمنية لتأمين المواطنين وحرصا على أمنهم وسلامتهم خلال الاحتفال بيوم الميلاد.