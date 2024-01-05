حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أبيس بالإسكندرية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، استمرار حملات مديرية الزراعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكافة المناطق الريفية بالمحافظة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على عدم تقليصها نظراً لأهمية الزراعة وجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وعدم السماح بالاعتداء عليها.

التصدي لظاهرة التعديات

وأشار الششتاوي إلى أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالتها في المهد، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، يتم شن حملات مستمرة لإزالة التعديات.

عودة الأراضي لطبيعتها

وأضاف أن المديرية شنت حملة مكبرة لإزالة 5 حالات تعدي في زمام إصلاح أبيس التابع لحي شرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي والإصلاح الزراعي، وتم التنبيه على ضرورة تكثيف المرور على جميع المناطق وسرعة إعادة الأراضي لحالتها الزراعية الطبيعية وسرعة إزالة الأنقاض.