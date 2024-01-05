مواعيد رحلات «جو باص» من أسيوط إلى القاهرة.. 14 رحلة يوميا

تطلق شركة «جوباص»، رحلات يومية من محافظة أسيوط إلى القاهرة على مدار اليوم صباحًا ومساءً، بأسعار مختلفة حسب درجة الأتوبيس والتي تتوجه إلى مواقف الجيزة والرحاب وألماظة وعبدالمنعم رياض والتجمع الخامس ومدينتي.

وجاءت مواعيد رحلات شركة «جوباص» إلى القاهرة على النحو التالي:

مواعيد رحلات جوباص

- الساعة 12.30 صباحا من موقف الشادر بالمعلمين إلى القاهرة.

- الساعة 2.00 صباحا من مكتب جوباص بشارع الهلالي إلى القاهرة.

- الساعة 2.30 صباحا من موقف الشادر بالمعلمين إلى القاهرة.

- الساعة 4.30 صباحا من مكتب جو باص بشارع الهلالي إلى القاهرة.

- الساعة 6.45 صباحا من مكتب جو باص بشارع الهلالي إلى القاهرة.

- الساعة 8.00 صباحا من مكتب جو باص بشارع الهلالي إلى القاهرة.

- الساعة 10.30 صباحا من موقف الشادر بالمعلمين أسيوط إلى القاهرة.

- الساعة 1.00 مساء من موقف الشادر بالمعلمين إلى القاهرة.

- الساعة 2.30 مساء من موقف الشادر بالمعلمين إلى القاهرة.

- الساعة 3.00 مساء من محافظة أسيوط إلى القاهرة.

- الساعة 6.30 مساء من موقف الشادر بمنطقة المعلمين بأسيوط إلى القاهرة.

- الساعة 9.00 مساء من شارع الهلالي بمدينة أسيوط إلى القاهرة.

- الساعة 10.00 مساء من موقف الشادر بمنطقة المعلمين إلى القاهرة.

- الساعة 11.59 مساء من موقف الشادر بمنطقة المعلمين إلى القاهرة.