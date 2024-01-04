«عين في عنينا» تهدي مستشفيات أسيوط جهازين حديثين لعلاج أمراض العمى

أهدت مؤسسة «صناع الخير» للتنمية عضو التحالف الوطني وأوركيديا للصناعات الدوائية، أحدث جهازين طبيين في مجال تشخيص وعلاج أمراض العيون لأقسام الرمد بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى فرع جامعة الأزهر بأسيوط وذلك ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمي التي تنفذها المؤسستان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وضمن التعاون الممتد مع جامعة أسيوط وجامعة الأزهر.

11 جهازا طبيا لأقسام الرمد بـ9 مستشفيات جامعية وعامة

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أن الأجهزة تتضمن جهاز التشخيص لأمراض العيون (slit lamp) وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين بأكملها تحت تكبير عالٍ كما يسمح بقياس العمق.

وأشار إلى إهداء 11 جهازا طبيا مختلفا لأقسام الرمد بـ9 مستشفيات جامعية وعامة منها وطب وجراحة العيون بجامعة المنصورة والقاهرة الفاطمية ورمد الإسكندرية وأقسام الرمد جامعة سوهاج وجامعة قناة السويس والمعهد التذكاري للعيون بالجيزة، فضلا عن مستشفيات رمد دمنهور ورمد المحلة الكبرى وأقسام الرمد بمستشفيات بدر بجامعة حلوان بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 3 ملايين جنيه.

وأوضح عبدالفتاح أن إهداء أحدث الأجهزة الطبية يأتي في إطار دعم مرضى العيون، من خلال تقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون الأهالي في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون وتسليم النظارات وإجراء الجراحات المطلوبة بالمجان.