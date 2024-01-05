محافظ أسيوط يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، زياراته للكنائس والأديرة، بزيارة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، لتقديم التهنئة للأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

توزيع الحلوى على الأطفال

وقدم محافظ أسيوط، خلال لقائه عدد كبير من شعب الكنيسة، التهنئة للأنبا بيسنتي والآباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وحرص على التقاط الصور مع الأطفال وتوزيع الشيكولاتة والحلوى عليهم وترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، لافتًا إلى أن الاحتفال بالعيد بمشاركة كافة الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال.

حياة كريمة في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط في كلمته، إلى الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي غير وجه الريف المصري في ظل الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، موجهاً رسالة إلى الحضور لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب والأطفال وغرس المفاهيم والقيم لديهم.

بينما وجه الدكتور الشيخ عاصم قبيصي، مدير مديرية الأوقاف، رسالة إلى كافة الحضور، مؤكداً فيها قوة العلاقات التي تجمع أبناء الشعب المصري في جو يسوده التسامح والمحبة الحقيقية التي أرست دعائمها الرسالات السماوية، مقدمًا تهنئة مديرية الأوقاف لقيادات الكنيسة وشعبها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

وقدم نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، على زيارتهم للمطرانية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يجسد صورة تاريخية للواقع الذي نعيشه وتعبر عن المشاركة والمحبة التي تجمعنا مسلمين وأقباط، لافتًا إلى أهمية أن ينتمي الإنسان إلى وطن وعقيدة وإنسانية.