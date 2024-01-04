محافظ أسيوط يستكمل جولاته على الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط زيارته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بالعيد في جو يسوده المحبة والفرحة.

الأقباط الكاثوليك

حيث كان في استقبال محافظ أسيوط الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص إيليا فرانسيس وكيل المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة بالمطرانية، والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية والاب انجيليوس والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان والسير فريال مرقص مدير مدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر، وعدد كبير من الأطفال الذين قدموا بعض الفقرات الفنية والغنائية لاقت استحسان الجميع وسط فرحة عارمة بزيارة المحافظ للكنيسية ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد،

عيد الميلاد المجيد

وقدم المحافظ التهنئة للأنبا دانيال لطفي والقساوسة والأخوة الأقباط وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد مشيرًا إلى حرصه على مشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيدهم مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار، منوهًا أن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها في البناء والتنمية مشيداً بحجم الإنجازات التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصري في القرى والنجوع إلى الأفضل داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

وأكد اللواء عصام سعد، خلال كلمته أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسؤولية، والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.