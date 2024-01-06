شروط المشاركة في دورة «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» وآخر موعد للتقديم

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف طنطا، عن عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» خلال الفترة من 28 حتى 30 يناير 2024، بمتحف طنطا.

اشتراطات حضور الدورة التدريبية

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذى عممته على كافة قطاعات وادارات الوزارة، أن هناك عددا من الاشتراطات لحضور الدورة التدريبية وهي:

1- أن يكون من الأثريين وأمناء المتاحف والمخازن الأثرية وأخصائي الترميم العاملين بوزارة السياحة والآثار بنطاق محافظات وسط الدلتا.

2- ألا يكون حصل على ذات التدريب من قبل.

3- ضرورة الحصول على موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقديم للدورة التدريبية

وأشارت وزارة السياحة والآثار،إلى أن آخر موعد لتقديم العاملين بالدورة التدريبية «التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد» سيكون يوم الخميس المقبل، لافتة إلى أن جميع الطلبات تقدم إلى وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار.