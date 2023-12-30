«السياحة»: أعداد الأفواج السياحية للعام الجديد مبشرة ومتفائلون بـ2024

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إنَّ الوزراة بذلت جهداً كبيرا لتحسين أعداد الوفود السياحية إلى مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مختلفة، مؤكداً تفاؤله بالعام الجديد واستمرار هذا التحسن وفقاً للمؤشرات.

«يوسف»: توقعات بتنامي أعداد الوفود السياحية في 2024

وأضاف «يوسف»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لُبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ التوقعات لـ أعداد السياح للعام المنتهي كانت 15 مليون سائح، لافتاً إلى التباطؤ الذي حدث نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية: «الوزارة واجهت هذا التباطؤ بحزمة إجراءات لإنقاذ الموسم السياحي خاصة خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها التواصل مع شركائنا من القطاع الخاص المصري والأجنبي، أي شركات السياحة ومنظمي الرحلات وخطوط الطيران المصرية والأجنبية، وطمأنتهم أنَّ مصر بعيدة عن الأخطار».

وتابع مساعد وزير السياحة: «تم التعاقد مع شركات علاقات عامة في الأسواق الكبرى المستهدفة والتواصل مع كبريات الصحف ومختلف وسائل الإعلام بشكل مستمر، وعقد لقاءات مع عدد كبير من المؤثرين في حركة السياحة العالمية بإنجلترا وألمانيا وأسفرت عن نتائج إيجابية».

واستطرد: «تم التسجيل مع جنسيات مختلفة في شهر أكتوبر الماضي، ليتحدثوا عن تجربتهم السياحية في مصر وتم نشر مقاطع الفيديو في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ونتج عن هذه الجهود تحسن الحركة السياحية إلى مصر تدريجياً مع نشر الطمأنينة».

نجاح في الترويج للسياحة المصرية في أسواق عديدة

وأكد تحقيق مؤشرات إيجابية لمواسم سياحية مهمة مثل رأس السنة وعيد الميلاد الجديد، قائلاً: «لم نكن ننتظر سوى التنفيذ والأرقام مبشرة ومتفائلين بالعام الجديد وسط توقعات بتنامي أعداد الوفود السياحية».

وتابع: «نجحنا في الترويج للسياحة المصرية في أسواق عديدة، ومرسى علم صارت «ترند» في الأوساط السياحية لجوها البديع والمميز والخبرة السياحية التي تمتلكها مصر، والموسم الحالي للسياحة يستهدف أماكن في مصر لقضاء الإجازات الشتوية».