نشر فرق طبية في كنائس مطروح والساحل الشمالي خلال احتفالات عيد الميلاد

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، نشر الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس في مرسى مطروح والساحل الشمالي، كما تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر الفرق الطبية التي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وفرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الاحتفال.

كنائس مرسى مطروح والعلمين

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى نشر الفرق الطبية أمام كنيسة العذراء مريم بمرسى مطروح، وداخل الكنيسة، وكنيسة العلمين في الساحل الشمالي، من أطقم طبية وتمريض ومثقفين صحيين، وجرى رفع درجة الاستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة.

خطة إجراءات صحية في أعياد الأقباط

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه جرى وضع خطة كاملة للاستعدادات بالمستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد استعداداً لأي طارئ خلال فترات الاحتفالات بالعيد تضمنت ما يلي:

- انعقاد غرفة الأزمات برئاسته شخصيا على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية.

- التأكيد على تواجد مدير المستشفى أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة.

- مضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ خلال فترة العيد.

- التأكيد على وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة، الأشعة والمعمل.

- وضع خطة لاستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طارئ.

- التأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة.

- تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

- إخطار إدارة الطب الوقائي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادا لأى حادث طارئ.

- التنسيق مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة استعداداً لأي طارئ.

غرفة عمليات عمليات على مدار 24 ساعة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أنه يجري التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة والشبكة الوطنية بالمحافظة لسرعة التواصل والإخطار بأي حادث.