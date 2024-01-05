بعد تدخلها للتهدئة.. علاقات دبلوماسية تجمع الصين وكوريا الشمالية

بينما تتصاعد الأحداث بين الكوريتين بعد القصف المدفعي الذي نفذته كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية، دعت الصين كل الأطراف إلى ضبط النفس، إذ دعت الصين كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعد القصف المدفعي الذي نفذته كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة مدفعية بالقرب من حدودها مع جارتها كوريا الجنوبية، ما دفع «سيول» لإخلاء السكان من جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو، فيما تنذر باقتراب الحرب بين الجارتين الممتد منذ سنوات طويلة، فيما حذرت كوريا الجنوبية من أنها سترد بإجراءات مناسبة على القصف الكوري الشمالي. نقلًا عن «فرانس برس»، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في سول.

طبيعة العلاقات بين كوريا الشمالية والصين

وقبل أيام، كان الرئيس الصيني أكد أن بلاده على استعداد للعمل مع كوريا الشمالية وإقامة علاقات دبلوماسية ثنائية وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق تنمية أكبر تعود بالفائدة بشكل أفضل على الشعبين، وتقديم مساهمات جديدة باستمرار لصون السلام والاستقرار الإقليميين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

العلاقات بين الدولتين في عامها الـ75

وتعود العلاقات بين الدولتين منذ ترسيخ النضال الثوري، والسير معا في مسار البناء الاشتراكي، فضلا عن التعاون التقليدي بين الصين وكوريا الديمقراطية، ومع مرور السنوات حافظ الجانبين على تواصل استراتيجي وثيق، وعمقا التعاون العملى، وعززا التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية متعددة الأطراف، ودفعا التنمية المستمرة للعلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية قدما، وعملا على صون المصالح المشتركة للبلدين وحافظا على السلام والاستقرار الإقليميين، ويعد عام 2024 هو عام مهم يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الديمقراطية والصين.