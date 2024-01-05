زعيم كوريا الشمالية يحضر لمواجهة عسكرية.. ما القصة؟

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتعزيز قوة بلاده العسكرية عن طريق إنتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ ومركبات مختلفة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية، واصفًا ذلك بأنه ضروري في تعزيز قوة ردع الحرب النووية المحتملة.

جاء ذلك خلال زيارته لمصنع حربي لإنتاج الأسلحة، وقال إن تجهيز مختلف مركبات إطلاق الصواريخ، هو استعداد ضروري لحرب محتملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وأكد أنها مهمة للتحضير لمواجهة عسكرية مع العدو.

كوريا الشمالية أكثر استعدادًا لمواجهة عسكرية مع العدو

وقالت وكالة الأنباء الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية أشار إلى المهام التي يجب على المصنع الحربي إنجازها خلال الأيام القادمة، وأكد أن البلاد يجب أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة عسكرية قادمة مع العدو.

البيت الأبيض: كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ وقاذفات

وكان البيت الأبيض، أعلن أن كوريا الشمالية زودت روسيا بصواريخ بالستية وقاذفات لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وأن روسيا استخدمت هذه الصواريخ بالفعل في حربها، وتتهم واشنطن كوريا الشمالية بإمداد موسكو أسلحة وعتاد حربي، بينما توفر روسيا الدعم التقني لها لتحسين قدراتها العسكرية، وردت كوريا الشمالية على اتهامات واشنطن بنقل أسلحة إلى موسكو.

وخلال الأسبوع الماضي، أمر كيم جونغ أون، بتسريع إنتاج الأسلحة والاستعدادات للحرب المحتملة ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقال إن السياسات الأمريكية تجعل الحرب حتمية وقريبة.