مصطفى البرغوثي: الموقف المصري ضمانة حقيقية لمنع تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هي أكثر دولة تتدخل في شؤون كل دول العالم.

أضاف لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأكد «البرغوثي» أنه لا يضع آمالا على زيارة بلينكن للمنطقة، مطالبا الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل على وقف العدوان.

وذكر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير.

وشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتنفيذ برنامج وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة والضفة، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تريد إعادة احتلال قطاع غزة لكنها عاجزة عن تنفيذ ذلك أمام صمود الشعب الفلسطيني.