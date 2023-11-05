«البرغوثي»: إعلان الوزير الإسرائيلي فضح سياسة التضليل التي يتبعها الاحتلال

علق الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي طالب فيها بإلقاء قنبلة نووية على غزة، قائلاً إنه ينتمي إلى حزب استيطاني يميني متطرف، وهو حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وهو حزب يمثل الأصولية اليهودية المتطرفة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حديث الوزير الإسرائيلي عن السلاح النووي، لا يمثل كشف سر لامتلاك تل أبيب للسلاح النووي فقط، لكنه يكشف سياسة التضليل التي تمارسها حكومات إسرائيلية، ومواصلة التغطية عليها من الولايات المتحدة، حتى لا تسائل الوكالة الدولية للطاقة النووية تل أبيب حول تلك الأسلحة، خاصة مع سعي الوكالة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أن فكر الوزير الإسرائيلي المتطرف، لا يختلف كثيراً عن أفكار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التطرف، لكن يختلف عنه أن الوزير غبي، عندما كشف عن ما يجري تداوله داخل الحكومة الإسرائيلية على العلن، فرأيه ليس شخصيا وإنما يعبر عن مداولات دارت داخل أروقة حكومة اليمين.

كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة بلغت 26 ألف طن

أوضح البرغوثي أن كمية المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة، بلغت 26 ألف طن من المتفجرات، وهذه قوة تدميرية أكبر من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

العنف المفرط تعبير حقيقي عن سياسة حكومة تل أبيب

وشدد على أن هذا العنف المفرط، تعبير حقيقي عن سياسة حكومة تل أبيب، التي ترغب في إجراء تطهير عرقي لشعب غزة.