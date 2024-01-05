رئيس شرق المنصورة: استلام 40 صندوق قمامة ضمن خطة تطوير منظومة النظافة

استلم الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، 40 صندوق دعم إضافي لجمع القمامة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة وتحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق الحي بمدينة المنصورة.

استلام 40 صندوق دعم إضافي بالمنصورة

وأكد رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، أنه جرى استلام 40 صندوق دعم إضافي ضمن الخطة الاستثمارية وسيتم توزيعها على كل المناطق على حسب احتياج المنطقة على مستوى نطاق حي شرق بمدينة المنصورة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث والأمراض، مناشدا المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وعدم إلقاء القمامة في الأماكن العامة ووضعها داخل الصندوق.

حماية البيئة والحفاظ عليها ضمن أولوياتنا

وشدد رئيس حي شرق المنصورة على شن حملات مكثفة في قطاع النظافة وتفريغ الصناديق والحاويات أولا بأول ونقلها بواسطة السيارات الكبيرة إلى مصنع التدوير والتخلص الآمن من القمامة، مشيرا إلى أن حماية البيئة والحفاظ عليها ضمن أولوياتنا لتحقيق مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى شكواهم وتطهير أماكن تجمعات القمامة وتعقيمها.